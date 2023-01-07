فياريال يهزم ريال مدريد ويحرمه من استعادة صدارة الليغا

أحرز جيرار مورينو هدفا وصنع هدفا آخر ليقود فياريال للفوز 2-1 على ريال مدريد حامل اللقب، السبت، ويمنح برشلونة فرصة الانفراد بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند 38 نقطة متساويا مع برشلونة الذي يحل ضيفا على أتليتيكو مدريد رابع الترتيب غدا الأحد.

وبفوزه الثالث على التوالي قفز فياريال إلى المركز الخامس.

وسيطر فياريال على المباراة منذ البداية وسدد فرنسيس كوكولين في إطار المرمى في الدقيقة الخامسة بعدما أبعد الحارس تيبو كورتوا محاولة من يريمي بينو.

وأتى ضغط صاحب الأرض ثماره عندما مرر مورينو كرة إلى بينو ليسدد كرة قوية في الشباك في الدقيقة 47.

لكن تفوق فياريال لم يدم طويلا إذ احتسب الحكم ركلة جزاء بعد لمسة يد على خوان فويت لينفذها كريم بنزيمة بنجاح عند مرور ساعة من اللعب.

وبعد ذلك بدقيقتين حصل فياريال على ركلة جزاء بعد لمسة يد على ديفيد ألابا وسط احتجاج لاعبي ريال مدريد.

ونفذ مورينو ركلة الجزاء في المرمى بعدما أرسل كورتوا في الاتجاه الآخر ليقتنص فياريال الفوز.