الأثنين 27 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 11 ديسمبر 2023 |
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فيديو.. آلاف الأطنان من الأسماك النافقة على أحد شواطئ اليابان

منذ 53 دقيقة
آلاف الأطنان من الأسماك النافقة على أحد شواطئ اليابان

آلاف الأطنان من الأسماك النافقة على أحد شواطئ اليابان

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جرفت الأمواج آلاف أسماك السردين والماكريل إلى شاطئ يزيد طوله عن 800 متر. هذا ما اكتشفه سكان مدينة هاكوداته الواقعة في جزيرة هوكايدو اليابانية يوم الخميس 7 ديسمبر، حسبما ذكرت الصحف اليابانية.

وعلى الرغم من أن أسباب هذا الحدث لا تزال مجهولة، إلا أن باحثًا يابانيًا من معهد هاكوداته لأبحاث مصايد الأسماك طرح عدة فرضيات. ربما تكون الأسماك قد استنفدت نفسها أولاً في محاولة الهروب من الأنواع الأخرى.

ما هو السبب؟
قد يكون سبب تلك الظاهرة من نقص الأكسجين المرتبط بحركة هذه المجموعة الكبيرة من الأسماك.

وأشار تاكاشي فوجيوكا إلى أن الوقائع حدثت خلال فترة هجرة سمك السردين نحو الجنوب، وأضاف أنه من الممكن أن يكونوا قد دخلوا فجأة إلى المياه الباردة، مما أدى إلى نفوقهم.

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