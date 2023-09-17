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فيديو.. أحمد فهمي ينشر كواليس جديدة من "سفاح الجيزة"

منذ ساعة واحدة
احمد فهمي

احمد فهمي

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نشر الفنان أحمد فهمي، فيديو من داخل كواليس أحدث أعماله مسلسل سفاح الجيزة”، والذي انتهى عرضه الجمعة الماضية.

ووضع فهمي على الفيديو المنشور من داخل كواليس “سفاح الجيزة”، أغنية “العدل فوق الجميع”، والذي كانت من المسلسل، وحصدت إعجاب الكثير.

ونال “سفاح الجيزة” إشادات واسعة من قبل النقاد والجمهور، وحصد إعجاب الكثير من عشاق الفنان أحمد فهمي.

مسلسل سفاح الجيزة يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: أحمد فهمي، ركين سعد، حنان يوسف، باسم سمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، وغيرها، والعمل من تأليف محمد صلاح عزب، وإخراج هادي الباجوري.

 

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