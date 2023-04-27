فيديو.. أذكى إعلان تنافسي حطم سمعة ماكدونالدز وكسر مبيعاتها في فترة ما!

تأسست شركة برغر كينج عام ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين فيما ظهرت شركة ماكدونالدز بعدها بعام، وأوجدت حالة التنافس بينهما حربًا تشبه الحرب الباردة إلى حد ما، لكن التاريخ دومًا سيذكر ما قامت به شركة برغر كينغ ضد ماكدونالدز في أذكى وأغرب صيغة إعلانية خلال خمسة وأربعين ثانية فقط، كان فيها مضمون الإعلان وجود ساندوتش برغر يتعفن خلال أربعة وثلاثين يوماً.

ساندويتش البرغر الخاص بماكدونالدز لم يتعفن ولم يخرج منه أي حشرات أو دود ولم يتعرض إلى شيء من الطبيعي أن يتعرض له، وهنا كان التساؤل والصدمة؟ هل من المعقول أن يصمد ساندويتش برجر سنة كاملة دون أن يحصل له أي شيء؟!

والإجابة هي نعم، عندما يكون حجم المواد الحافظة المستخدمة في مواد البرغر أعلى من المسموح والمتوق، من الممكن ألا يتعرض البرغر إلى التعفن الطبيعي، لذلك قامت برغر كينغ بصنع دعاية ذكية ساخرة لمنتجاتها من البرغر خلال خمس وأربعين ثانية تبرز فيها ما الذي يحصل لساندويتش برغر من إنتاجها خلال أربعة وثلاثين يوم وأن منتجاتها طبيعية وطازجة جدًا لا يوجد بها مواد حافظة ، وفي الإعلان يشتد تعفن منتجها إلى الدرجة المفرطة ، وهذا يعني أنها لا تستخدم هذا الكم من المواد الحافظة في منتجاتها كنظيرتها ومنافستها الأولى ماكدونالدز.