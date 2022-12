فيديو.. أسباب توتر مباراة الأرجنتين وهولندا وميسي ينتصر لريكيلمي

في واحدة من أكثر مباريات كأس العالم إثارة على الإطلاق، شهدت مباراة الأرجنتين وهولندا توترا كبيرا قبلها وخلالها وبعدها لدرجة أن ليونيل ميسي قائد بطل كوبا أمريكا دخل في ما يبدو في مشادة مع الجهاز الفني والإداري لهولندا بقيادة لويس فان غال.

وبعد عودة هولندا للقاء مرتين بعد تأخرها بهدفين نظيفين، أبعدتهم الأرجنتين أخيرًا لكنهم كانوا بحاجة إلى ركلات الترجيح للقيام بذلك.

وذكر موقع “sportsjoe.ie” أن المباراة كانت مليئة بالتوتر منذ البداية حتى النهاية، وبدأ التوتر عندما تسبب البديل الأرجنتيني لياندرو باريديس في حدوث اشتباك بين زملائه ولاعبي هولندا عندما عرقل ناثان أكي في وسط الملعب ثم سدد الكرة قوية خارج الملعب في اتجاه مقاعد بدلاء هولندا، بينما كانت النتيجة تقدم الأرجنتين بهدفين مقابل هدف قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

وكانت هذه الركلة سببا في اندفاع كل لاعبي هولندا على مقاعد البدلاء نحو باريديس بينما ركض القائد فيرجيل فان دايك من بعيد ليطيح باللاعب الأرجنتيني أرضا بدفعة بصدره فقط، ليتحول استاد لوسيل إلى ساحة معركة لولا صفارة الحكم الإسباني ماتيو لاهوز الذي أشهر عدة بطاقات صفراء.

Lionel Messi really celebrated right in front of Louis van Gaal and the Netherlands bench 🥶 pic.twitter.com/5hu2D1tbG8

خلاف ميسي وفان غال

استمر التوتر حتى الوقت الإضافي وركلات الترجيح وبعد صفارة النهاية أيضا، بل وحدثت بعض الاشتباكات أثناء ركلات الترجيح، حيث دفع الحارس أندريس نوبرت المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قبل ركلة الجزاء الحاسمة.

وسمح مارتينيز بذلك، لكن التوتر لم يتوقف، حيث كانت علاقة المدرب الهولندي فان غال مع الأرجنتينيين متوترة.

"No me gusta que se hable antes de los partidos. Eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten a mí también. Van Gaal no fue respetuoso con nosotros".

ويمكن رؤية ذلك في الإعداد لهذه المباراة عندما تبادل هو وأنخيل دي ماريا ما نطلق عليه “حربا كلامية” في وسائل الإعلام.

باختصار، وصف دي ماريا فان غال بأنه أسوأ مدرب له على الإطلاق عندما كان مديرا فنيا لمانشستر يونايتد خلال ارتداء دي ماريا قميص مانشستر يونايتد، بينما رد فان غال بأنه فوجئ بسماع ذلك.

ومن الواضح أن القائد ميسي لم يكن سعيدًا بسلوك فان غال لأنه، في أعقاب ركلات الترجيح، دخل في مشاجرة مع المدير الفني الهولندي، حيث أشار الأرجنتيني لفان غال إلى أنه يتحدث كثيرًا ليرد عليه ويتدخل بعض أعضاء الجهاز الفني الهولندي وعلى رأسهم إدغار ديفيز.

كما أن ميسي احتفل بهدفه من ركلة جزاء في الشوط الثاني أمام فان غال وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الهولندي، ما أثار غضب الفريق الأوروبي.

This slow-mo cut of Messi confronting

Dutch manager Louis van Gaal is 🔥.

There’s bad blood between the two teams and LVG with Messi, Di Maria & old school Riquelme.

Also I’ve watched Messi for 20 years & he’s in rare form. There’s fire in his eyes 🔥pic.twitter.com/CzZ8Se7lZd

— Arjun Sethi (@arjunsethi81) December 10, 2022