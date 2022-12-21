فيديو.. أشرف حكيمي يشعل مواقع التواصل برقصة عائلية مع والدته

كانت علاقات لاعبي المنتخب المغربي مع أمهاتهم من أهم قصص كأس العالم 2022، والتي استمرت حتى بعد رحلة العودة للديار.

أشعل أشرف حكيمي، نجم نادي “باريس سان جيرمان” الفرنسي، حفل عشاء لاعبي منتخب المغرب برقصة عائلية مع والدته، قبل استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس لهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر احتفال أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي، بالرقص مع والدته، وهو ما خطف أنظار الحضور.

سبق لحكيمي أن احتفل مع والدته بالفوز على بلجيكا، في الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال “قطر 2022”.

وظهر اللاعبون المغاربة برفقة أمهاتهم في الحفل، تحت أنغام الموسيقى المغربية والأطباق التقليدية.

بعد الاستقبال الجماهيري التاريخي، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس وولي العهد الأمير الحسن والأمير رشيد، الثلاثاء، في قاعة العرش في القصر الملكي في الرباط، أعضاء المنتخب المغربي لكرة القدم وأمهاتهم.

يأتي الاستقبال إثر الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه المنتخب المغربي، بعدما تمكن من بلوغ الدور نصف النهائي لمونديال 2022، في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية، في نهائيات هذه التظاهرة الرياضية العالمية.

وخلال هذا الحفل وشح الملك، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي، ولاعبي المنتخب الوطني الذين كانوا مرفوقين بأمهاتهم، بأوسمة ملكية.

وهكذا، وشح الملك فوزي لقجع ووليد الركراكي بوسام العرش من درجة قائد. كما وشح بوسام العرش من درجة ضابط لاعبي المنتخب الوطني.