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فيديو.. أصالة تكشف لأول مرة تفاصيل زواجها من فائق حسن

21 - يناير - 2022
أصالة

أصالة

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كشفت الفنانة السورية، أصالة نصري، تفاصيل زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن.

وقالت أصالة خلال لقاء مع برنامج “معكم منى الشاذلي” أمس الخميس إن “علاقتها بالشاعر العراقي عبارة عن صداقة لأكثر من 15 عاما، ولم يخرج الحديث بينهما طيلة هذه المدة عن إطار العمل والفن، ولكن الأمر تحول في يوم واحد من الصداقة للحب”.

وأضافت: “أنا مش فاكرة مين سبق في الاعتراف بالحب، بس حسيت إننا اتخلقنا لبعض، وإحنا نفس الشكل حتى بالنسبة لملامح الوجه.. اتخذنا قرار الزواج في يوم واحد، ولم نفكر في أي حسابات أخرى، وبدون ترتيب أو تنظيم”.

وتابعت: “بعد الصدمة اللي مررت بيها، أخذت قرارا أكون مع البني آدم دا حتى لو هنفضل في الطيارة دون بيت، وعلاقتنا كحبايب كويسة، وقولتله اتزوجني أول ما لقيته، وقررنا نتجوز تاني يوم على طول”.

وتزوجت أصالة في بداية حياتها بالمنتج أيمن الذهبي، وأثمر هذا الزواج إنجاب بنت وولد هما “شام وخالد”.

وفي عام 2005 حدث الانفصال ولم تكشف أصالة وقتها عن الأسباب، وقررت أن تلملم جروحها، وتبحث عن السعادة مرة أخرى، فتزوجت من المخرج طارق العريان في مارس/آذار 2006، وأنجبت من هذه الزيجة توأما هما “آدم وعلي” وفي عام 2020 حدث الانفصال.

و في 13 سبتمبر من العام الماضي، أعلنت عبر صفحتها في موقع “إنستجرام” زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن.

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