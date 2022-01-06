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فيديو.. أغنية جديدة للفنانة ذكرى بعد 19 عاما على وفاتها

منذ 29 دقيقة
الفنانة ذكرى

الفنانة ذكرى

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طرحت أغنية جديدة للفنانة التونسية الراحلة ذكرى بعنوان “تبقى مين” عبر “يوتيوب” وذلك بعد مرور 19 عاما على وفاتها.

وأغنية ذكرى الجديدة “تبقى مين” من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد وألحان وتوزيع هاني مهنا.

وذكرى مطربة تونسية من مواليد وادي الليل في 16 سبتمبر 1966، وهي أصغر أشقائها الثمانية، بدأت الغناء عندما كانت على مقاعد المدرسة، حيث كان يشجعها والدها على الغناء بينما لم تتقبل والدتها ذلك، لكن بعد وفاة والدها، بدأت والدتها بدعمها كما فعل جميع أشقائها، وسافرت إلى سوريا لتتعلم أصول الغناء والموسيقى هناك، وفقا لموقع “مصراوي”.

وبدأت مشوارها الفني عام 1980، حيث شاركت في برنامج المسابقات بين المعاهد، ثم شاركت بعدها ببرنامج الهواة “فن ومواهب” وفازت بجائزته الكبرى، لتتمكن من تسجيل أول أغانيها بعنوان “يا هوايا” عام 1983، فأعقبتها بأداء أولى حفلاتها في مهرجان قرطاج خلال العام نفسه.

صدر لها العديد من الألبومات الغنائية الناجحة، وتألقت بنجاحاتها الغنائية إلى أن لقت مصرعها في 28 نوفمبر عام 2003 إثر رصاصة أطلقها عليها زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي، لينتحر بعدها.

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