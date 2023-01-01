فيديو.. أغنية "على وضعنا" لمحمد رمضان وأحمد عدوية

طرح الفنان المصري محمد رمضان، مساء الأحد، أغنيته الجديدة “على وضعنا” بمشاركة نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله محمد عدوية.

وحققت الأغنية، عقب بثها عبر قناة محمد رمضان بموقع “يوتيوب” نحو 25 ألف مشاهدة خلال ساعة واحدة.

أغنية “على وضعنا” كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، ومن إخراج حسام الحسيني. وروج رمضان في وقت سابق للأغنية عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وقال رمضان: “استعدوا لأول قنابل السنة الجديدة.. يوم واحد يناير إن شاء الله تسمعوا الأغنية وتشوفوا الكليب (على وضعنا) مع أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية وصديقي الغالي محمد عدوية.. ثقة في الله نجاح يليق بكم، وكل سنة وأنتم طيبين”.

وأعرب محمد رمضان عن سعادته بالمشاركة في الغناء مع النجم أحمد عدوية، قائلا في تصريحات إعلامية: “أتسجل في تاريخي أني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية”.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الغنائية، هي أغنية “لو ناسيين أفكركوا” مع المطربة شاهيناز. كما يشارك رمضان في سباق رمضان 2023 بمسلسل “العمدة” الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي –جوهر.