فيديو.. أمير قطر يطل على الجماهير السعودية لدعم "الصقور الخضر"

يبدو ان المونديال هذا العام له طعم خاص ويجمل الكثير من المفاجأت التي لا يمكن تصديقها الى هذه اللحظة، وهذا ما حصل اليوم في مباراة السعودية والارجنتين التي حقق من خلالها الفريق السعودي الملقب بـ”الصقور الخضر” الفوز على نظيرة 1-2.

هذا وقد رصد مقطع فيديو أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وهو يطل على الجماهير السعودية التي يخوض منتخبها مباراته الأولى أمام نظيره الأرجنتيني، ضمن لقاءات المجموعة الثالثة بمنافسات كأس العالم 2022 في قطر.

ووضع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني علم السعودية على كتفيه وسط تصفيق الجمهور.

وانطلقت مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الأرجنتيني عند الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي، ووقعت الأرجنتين في المجموعة الثالثة التي تضم فضلا عن السعودية، بولندا والمكسيك.

وأصدرت السلطات السعودية قرارا جديدا، الثلاثاء، يقضي بإنهاء دوام الموظفين في جميع الجهات الحكومية عند الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، لإفساح المجال أمام مشاهدة مباراة المنتخب الوطني أمام الأرجنتين.

وتوافد آلاف السعوديين على قطر المجاورة لمؤازرة منتخبهم في مباراته الأولى، الثلاثاء، والكثير منهم عبر منفذ سلوى الحدودي بين البلدين.

وتعهدت السلطات السعودية بتقديم “تسهيلات كبيرة جدا” لنقل الجماهير من السعودية إلى قطر، على أمل أن تتجاوز نصف سعة الملاعب في كل مباراة للأخضر.