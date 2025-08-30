فيديو.. أنغام تطل لأول مرة بعد أزمتها الصحية

بعد ازمتها الصحية الأخيرة، وفي أول ظهور علني لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة، خطفت النجمة المصرية أنغام الأضواء بحضورها المفاجئ لحفل فرقة كايروكي على مسرح “يو أرينا” بمدينة العلمين المصرية.

ففي حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثالثة، فاجأ الفنان أمير عيد الجمهور بتوجيه كلمة إلى أنغام من على المسرح قائلا “حابب أشكر النجمة أنغام لحضورها الحفل، وألف سلامة عليها”.

وتفاعل الجمهور بحرارة مع كلمات أمير عيد، لترد أنغام بتحية خاصة لجمهورها من منصة خاصة وسط تصفيق حار واحتفاء كبير من الحاضرين.

ويُعد هذا الظهور هو الأول لأنغام بعد تعرضها لأزمة صحية أثارت قلق جمهورها خلال الفترة الماضية. وردت أنغام على تحية الجمهور ومحبتهم، بعد انتهاء الحفل بنشر “ستوري إنستغرام” قائلة: “ألف شكر.. فعلا حفلة ما تنتسيش”.

يشار إلى أن أنغام كانت قد خضعت لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من البنكرياس بأحد المستشفيات في ألمانيا، تبعتها فحوص طبية دقيقة جديدة كشفت عن ضرورة تدخل جراحي آخر لاستئصال ما تبقى من الكيس وجزء من البنكرياس، وهو ما تم قبل عوتها إلى مصر.

وكان مصدر مقرب من الفنانة أن الفنانة عادت على متن طائرة خاصة، وكان برفقتها مدير أعمالها وبعض مساعديها.

كما أضاف أن أنغام قررت قضاء فترة من النقاهة داخل منزلها بمنطقة الساحل الشمالي، موضحا أنها ستظل تحت الملاحظة الطبية خلال الأيام القادمة حتى تماثلها للشفاء بشكل كامل.

صوت مصر أنغام تُحيي الجمهور من حفل كايروكي الليله ❤️ pic.twitter.com/IV9n1uncYm — Angham World (@AnghamWorld) August 30, 2025