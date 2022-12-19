فيديو.. أول ظهور لـ محمد عبدو بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض الفنان محمد عبده لوعكة صحية ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وأجرى محمد عبده بعض الفحوصات الطبية اللازمة للإطمئنان على حالته الصحية.

وشارك حساب روتانا عبر إنستغرام فيديو يجمع محمد عبده مع الفنان رابح صقر، في أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث حرص الأخير على زيارته في المستشفى والاطمئنان عليه.

وقال محمد عبده في الفيديو: “سعداء اليوم بزيارة رايح صقر لي في المستشفى وهذا شىء رائع جدا”.

وطمأن عبد الرحمن ابن الفنان السعودي محمد عبده، الجمهور على حالة والده عبر حسابه على “تويتر” قائلا، إنه بصحة جيدة في الوقت الحالي.

وكتب عبد الرحمن محمد عبد: “الوالد بخير وبأتم صحة بفضل الله، جاتله فقط انفلونزا حادة وتعافى منها ولله الحمد، اطمنوا”.

ويستعد فنان العرب في الفترة الحالية لتقديم حفلات رأس السنة 2023، في العديد من الأماكن العامة، لتقديم أعماله الفنية التي ينتظرها الجمهور من الحين للآخر.

ومن ناحية أخرى، أحيا محمد عبده الشهر الماضي حفلًا غنائيًا في موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا مع نخبة من نجوم الطرب والفنانين الشباب، بحضور جماهيري كامل العدد.

وعاش جمهور موسم الرياض ليلة استثنائية وأجواء طربية بامتياز منذ لحظة بدء الحفل، وأطل بعدها محمد عبده على جمهور الحفل والذي حمل عنوان “ليلة فنان العرب” وبدأ هذه الليلة بأغنيته الشهيرة “اختلفنا” التي بدأها بموال أشعل فيه حماس الحضور.