فيديو “إجرامي” لا يُصدق.. مصري يقطع رأس رجل ويهاجم المارة بالساطور!!

شهدت مدينة الإسماعيلية المصرية جريمة بشعة حيث قتل مواطن شخصا وقطع رأسه وحمله في شارع، ما أثار حالة من الرعب، وأعلنت السلطات القبض على المشتبه فيه.

وتمكن الأهالي من القبض عليه والتعدى عليه بالضرب حتى وصلت قوات الشرطة والقوات القبض على المتهم بحوزته سلاح الجريمة.

وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة في واقعة إقدام أحد الأشخاص على قتل عامل في “عز الظهر” بأحد شوارع الإسماعيلية للوقوف على ملابسات الحادث.

وقال شهود عيان بأن المتهم كان في يده سكين كبيرة يهدد به الأهالي ونفذ جريمته بقتل المجني عليه وقطع الرأس وسار بها في الشارع إلى أن تمكن الأهالي من السير خلفه وتم الإمساك به.

وأضاف شهود العيان، أن المتهم قال للأهالي إن المجني عليه ساكن في العقار المجاورة لمنزل والدته وأنه قام باغتصاب أمه وأخته أكثر من مرة فقرر الانتقام لشرفه بقتله وفصل رأسه أمام الأهالي.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بسرعة إنهاء التحقيقات في حادث الإسماعيلية والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة.

وأكدت النيابة العامة أنها ستعلن ما تؤول إليه التحقيقات في بيان لها.

وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة في واقعة إقدام أحد الأشخاص على قتل عامل في “عز الظهر” بأحد شوارع الإسماعيلية للوقوف على ملابسات الحادث.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة وطلب التحريات وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مرتكب الواقعة مهتز نفسيًّا بالإسماعيلية “سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان” قام بالتعدي بساطور على عامل مما أدى إلى فصل رأسه وكان يهذي بكلمات غير مفهومة.

وبالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجني عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وأوردت وسائل إعلام محلية إن الشخصين أصيبا أثناء محاولتهما مع آخرين السيطرة على المجرم قبل وصول الشرطة.

فيديو صادم |

مصر : جريمة قتل بشعة في أحد شوارع محافظة #الإسماعيلية

القاتل قام بفصل رأس المجني عليه عن جسده pic.twitter.com/94bK1pZNeo — العنوان (@al3onwaan) November 1, 2021