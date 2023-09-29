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فيديو.. إعلامية مصرية تحرج محمد رمضان: انزل من على المسرح

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2023 12:26 مساءً
محمد رمضان

محمد رمضان

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تعرض الفنان المصري محمد رمضان الى موقف محرج أثناء تكريمه في الدورة الـ 14 من مهرجان الفضائيات العربية في القاهرة، وذلك من قبل الإعلامية المصرية الشهيرة هالة سرحان بعدما طالبته بالنزول من مسرح.

وفي التفاصيل كان رمضان قد صعد إلى المسرح من أجل تكريمه، وتوجه إلى سرحان وقبّل يدها، وألقى التحية على الأشخاص بجانبها، فقالت له: “ضيعت كل التقديم.. انزلْ من على المسرح واطلعْ تاني علشان أقدمك رسمي”.

بدوره، نفذ النجم الشاب طلبها بعد أن بدا عليه الإحراج قليلاً، لكنه تعامل بعد ذلك مع الموقف بروح رياضية، ثم قدّمته الإعلامية المصرية من أجل التتويج بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل “جعفر العمدة”، وذلك بعد احتفال كبير أقيم في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وأخطأت وقالت “جعفر المصري” بدلا من “جعفر العمدة”، كما أخطأت هالة سرحان في البداية عند تكريم رمضان قائلة “جعفر المصري” ليصحح لها أحد الحضور اسم المسلسل إلى “جعفر العمدة”.

ونشر محمد رمضان صورًا من تكريمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق: “من ليالي القاهرة الساهرة، جائزة أفضل ممثل عربي من مهرجان الفضائيات العربية عن شخصية جعفر العمدة، الثقة في الله نجاح”.

هذا وشارك في مهرجان الفضائيات العربية، عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، من بينهم: محمد رمضان، رانيا فريد شوقي، روجينا، رنا رئيس، هنا الزاهد، منذر رياحنة، درة، أحمد سعد، ماجد المصري، كاريس بشار، هالة سرحان، إسعاد يونس، محمد سامي، مي عمر، وغيرهم.

 

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