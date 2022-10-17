فيديو.. إلهام شاهين تكشف عن أول عضو ستتبرع به بعد وفاتها

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن أول عضو تنوي التبرع به بعد وفاتها، وفقاً لوصيتها.

وقالت إلهام شاهين إنها ترغب في التبرع بقلبها أولاً لأسباب شخصية، موضحة أن والدتها توفيت بعد معاناة مع مرض القلب.

وأضافت إلهام شاهين: “أول جزء سأتبرع به قلبي، وإذا كان يصلح أن أعطيه لأي شخص لفعلت ذلك، لقد كنت أريد أن أمنحه لوالدتي، فهي توفيت بمرض القلب ولم تجد متبرعاً، لكن من الصعب التبرع بالقلب إلا بعد الوفاة، بعكس الكلى أو الكبد اللذان يمكن التبرع بهما في أثناء الحياة، أما القلب فيتطلب وفاة المتبرع”.

وكانت إلهام شاهين قد وثقت توكيلًا في الشهر العقاري المصري للتبرع بأعضائها بعد الوفاة، وأوصت إخوتها بفعل الأمر نفسه.

وقالت إلهام شاهين، في تصريحات تلفزيونية، إنها كانت أول من نادى بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ولم يسبقها سوى الطبيب المصري خالد منتصر.

وأضافت الفنانة المصرية أن “الشخص بعد وفاته الدود هياكل أعضاؤه، فليه منتبرعش بيها لشخص آخر للاستفادة بها وترحمه من أوجاعه، والتبرع بالأعضاء بعد الوفاة أفضل عمل خير”.

وأشارت إلى أن رجال الدين لم يقولوا بحرمانية التبرع بالأعضاء بعد الوقاة، مضيفة: “مفيش ولا واحد حرّمه، بل أكدوا أنه حلال جدًا، وربنا لا يمكن يحرم شيء إنساني يرحم الإنسان من الألم”.