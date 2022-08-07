الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
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فيديو.. إماراتي يحرق سيارته بسبب الحسد

منذ دقيقتين
حرق سيارة- تعبيرية

حرق سيارة- تعبيرية

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أقدم رجل خليجي على إحراق سيارته في الصحراء، بسبب الحسد، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الرجل الذي يحمل الجنسية الإماراتية، إن إشعاله النار في سيارته جرى بسبب موقف حصل له قبل يوم.

حيث التقى مالك السيارة برجل سأله كيف يمكن أن يذهب بتلك السيارة (الغالية) إلى أبو ظبي، فأصابه بالحسد، على حد تعبيره، داعيا الله أن يعوضه.

وأثارت الواقعة جدلا على “تويتر” حيث اعتبر مغردون تصرف الرجل من الجهل وعدم تقدير النعمة.

بينما رأى آخرون أن قصة الحسد التي رواها مالك السيارة ليست مقنعة وليست سببا لإحراقها، وأعطوا مثالا عن الأجانب، حيث لديهم سيارات باهظة جدا ولم يقم أحد بذكر قصة الحسد وقام بإتلاف سيارته.

واعتبر البعض أن الحسد والعيش موجود وكثير من الناس يؤمنون به لدرجة الجنون.

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