الأحد 27 ربيع الأول 1444 ﻫ - 23 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. البرق يضرب شاب اردني وهو يصور هطول الامطار

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2022 12:22 مساءً
البرق

البرق

A A A
طباعة المقال

يعتمد العديد من الاشخاص على تصوير احداث معينة بالنسبة له تعد مهمة، مثل هطول المطر والثلج او اي كارثة طبيعية، وفي بعض الاوقات تتعرض حياة هذا الشخص للخطر وهذا ما حصل مع شاب اردني حيث ضرب البرق هاتفة خلال التقاطه فيديو لهطول الامطار.

بحيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن خلال الساعات الماضية مقطعاً مصوراً يخطف الأنفاس لشاب ضرب البرق هاتفه خلال التقاطه فيديو.

فقد أظهر المقطع الشاب وهو يصور هطول الأمطار في منطقة “بصيرا” في محافظة الطفيلة جنوب البلاد.

وفجأة وخلال حديثه ضرب البرق هاتفه رفقة صوت عال ما أدى إلى سقوط الهاتف من يده، ثم سمع يقول في نهاية المقطع “البرق ضرب الهاتف، البرق ضربني”.

وبحسب الفيديو، لم يصب الشاب بأي إصابات جراء البرق.

يذكر أن البرق ظاهرة طبيعية تحدث عندما يكون هناك عدم توازن في الشحنات بين السحب الرعدية وسطح الأرض أو داخل السحب نفسها، فيحدث تفريغ كهربائي بينهما يظهر على شكل وميض البرق.

وعندما يخترق البرق الهواء يتسبب في تسخينه وتمدده بشكل مفاجئ وسريع، مما ينتج صوت فرقعة قوية نسمعها بعد وقت قصير من رؤية وميض البرق، وهذا الصوت هو الرعد.

فيما قد يضرب البرق أي شيء على سطح الأرض، وبذلك يصبح الإنسان معرضاً لخطر صواعق البرق، وهناك عدة طرق يمكن للبرق أن يصيب بها الإنسان، وقد تكون بعض أنواع الضربات مميتة، لذلك فإن العناية الطبية الفورية مهمة لإبقاء الشخص على قيد الحياة إلى حين وصول الرعاية الطبية المتخصصة.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من منوعات

الإيطالي فرانشيسكو بانيايا
بانيايا يفوز بسباق جائزة ماليزيا الكبرى للدراجات النارية
تحرش
فيديو.. ناشطة عراقية تبرر ظاهرة التحرش
مؤسس شركة ريد بول
وفاة مؤسس شركة ريد بول عن عمر 78 عاماً ‏

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شيرين وحسين وابنه حسام حبيب
حسين حبيب يهاجم ابنه: بقالك سنة مطلقها ما اشتغلتش ليه
ميشال عون وبشار الأسد
عون يطالب الأسد ببدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.. وهكذا كان الردّ
الكوليرا
بلدية المحمرة العكارية تعلن حالة التأهّب لمواجهة تفشي وباء الكوليرا