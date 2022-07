فيديو.. الجمهور يحرج بيكيه في مباراة مع ريال مدريد بسبب شاكيرا

يبدو أن متاعب لاعب كرة القدم الإسباني، جيرارد بيكيه، بسبب انفصاله عن المطربة الكولومبية شاكيرا، ستستمر سواء في ملاعب الكرة أو في تقارير الصحافة التي تنبش بفضول في أسباب الخلاف.

وأظهرت مقاطع فيديو، جماهير غفيرة في مباراة ودية بين برشلونة وريال مدريد، وهي تهتفت “شاكيرا شاكيرا” في ملعب “أليجينت” بولاية نيفادا الأميركية.

وخلال المباراة، فاز “البلوغرانا” على النادي الملكي بهدف وحيد دون مقابل سجله اللاعب البرازيلي رافينيا الذي انضم مؤخرا إلى برشلونة.

وصدح الجمهور بهتافات شاكيرا، في رسالة إلى بيكيه الذي انفصل عن نجمة الغناء الكولومبية بعد علاقة دامت سنوات طويلة وأنجبا فيها طفلين.

the whole stadium booing pique every single time he touches the ball. Barcelona and Real Madrid fan coming together it's beautiful😍🤣. Never cheat on Shakira #ElClasico #BarcaMadrid #RealMadrid #Barcelona pic.twitter.com/U98TxPDWSS

— henok Cronin (@henokcronin) July 24, 2022