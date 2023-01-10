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فيديو.. السفيرة الاميركية في منزل رامي عياش ورسالة مؤثرة لمولودته

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 10 - يناير - 2023 6:39 مساءً
السفيرة الأميركية دوروثي شيا

السفيرة الأميركية دوروثي شيا

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نشر البوب ستار رامي عياش فيديو حصري للسفيرة الاميركية دوروثي شيا في منزله وهي تحمل طفلته الجديدة آلارا وتوجه خلاله رسالة مؤثرة لمولودته الجديدة: أتمنى أن تسيري على خطى وأمجاد اهلك

هذا ورُزق البوب ستار وزوجته بمولودتهما الثالثة، فيما نشر عياش مقطع فيديو له من المستشفى، معلنًا قدوم مولودته الجديدة.

وكانت داليدا عياش قد نشرت في وقت سابق أكثر من صورة جديدة لها من جلسة تصوير خضعت لها ببطن منتفخ، مُعلنةً اقتراب موعد انجابها لمولودها الثالث.

من جانبه، عبّر رامي عياش عن حبّه لزوجته معلقًا على الصور من خلال استخدام إيموجي القلوب الحمراء.

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