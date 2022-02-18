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فيديو.. اليسا تُحرج معجبًا على المسرح.. وميريام فارس توجّه لها “لطشة”

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 18 - فبراير - 2022 6:02 مساءً
المغنيتان اللبنانيتان اليسا وميريام فارس

المغنيتان اللبنانيتان اليسا وميريام فارس

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد المعجبين وهو يعتلي المسرح لتقديم وردة الى المغنية اللبنانية اليسا وهي تؤدّي احدى اغنياتها. الا ان المغنية بدت منزعجة من اعتلاء المعجب للمسرح فأخذت الوردة منه بطريقة غير لبقة وقالت “ما بقا حدا يطلع عالمسرح”. وأثار الفيديو حملة انتقادات واسعة من رواد التواصل للمغنية اللبنانية حيث وصفوا سلوكها انه غير لائق ومعيب بحق جمهورها ومعجبيها.

وسجلت الحادثة اثناء حفل اليسا على متن باخرة “ستارز اون بوردز” حيث تشارك مجموعة من الفنانين في الاحتفالات التي تقام كل سنة وينظمها “يوسف حرب” من بينهم نجوى كرم ونوال الزغبي ووليد توفيق وملحم زين وغيرهم. وبعدما قدّم المعجب الوردة لاليسا قالت: “ما بقا بدي حدا يطلع على المسرح. ولو يوسف”.

بدورها دخلت المغنية ميريام فارس الى الخط، اذ نشر احد معجبيها فيديو لها وهي تعانق محبّيها على المسارح وفي الكواليس، وعلّقت “فارس” : “الانسان مواقف… ونحنا بلا جمهورنا ما منسوى شي”. ومن الواضح ان هذا التعليق يعتبر بمثابة “لطشة” لما فعلته اليسا على المسرح، لا سيما ان العلاقة بين المغنيتين اللبنانيتين متوترة في الفترة الأخيرة.

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