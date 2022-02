فيديو… انفجار غامض يدمّر منزلا فخما في أريزونا الأميركية

دُمّر منزل ضخم بملايين الدولارات بشكل كامل خلال ثوان في ولاية اريزونا الأميركية بعد انفجار غامض التقطته كاميرات المراقبة في منزل مقابل.

الفيديو يظهر البيت وهو يغرق في الدخان خلال ثوان بينما كانت الشظايا تتطاير في جميع الجهات. ووقع الانفجار يوم السبت الساعة الرابعة بعد الظهر وفق ما قالت ABC15 Arizona.

انفجر المنزل وتدمّر بالكامل. يقول ا”رون شافر” احد سكان المنطقة لـ fox 10. تكسّر الزجاج في كل المنازل المجاورة. كان انفجارا هائلا.

“جيف بويل” وهو احد سكان في المنازل المجاورة يفيد ABC15 بأنه كان جالسا في غرفة الجلوس مع عائلته عندما سمعوا صوت انفجار ضخم. وبعدها هرعوا للتأكد من مصدر الصوت فرأوا الدمار الذي حل بالمنزل المجاور وسط خوف من ان يكون اصحاب المنزل داخله في وقت الانفجار.

يتابع “بويل” ذهبنا مسرعين الى محيط الحادثة وبدأنا نصرخ وننادي لأنني لم أكن اريد ان اذهب الى الداخل. كنّا خائفين من وجود انفجار آخر. فاكتفينا بالصراخ: ” هل يوجد احد في الداخل؟ هل تسمعوننا؟ لكننا لم نلقَ اي اجابة. ولحسن الحظ لم يكن اصحاب المنزل موجودين في الداخل لحظة الانفجار.

وفيما دمّر البيت بشكل كامل بسبب الانفجار وتأذت بعض البيوت المجاورة، لم يسجل اي اصابة بين السكان. وافاد فريق الاطفاء لوسائل اعلامية بأن 6 منازل تضررت بفعل الانفجار وان بعض السكان قد اجلوا من منازلهم. ونقال : “نحن نعمل مع الجهات المختصة على محاولة الكشف عن سبب الحادثة”.

A day after an explosion rocked a neighborhood in central #Phoenix, drone footage shows crews still working through the rubble to try to figure out exactly what happened. Thankfully there were no reported injuries. @abc15 pic.twitter.com/IWoxIuNEWU

— Danny Bavaro (@dannybavaro) February 6, 2022