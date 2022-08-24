فيديو.. برشلونة يكشف عن القميص الثالث الجديد

كشف نادي برشلونة الإسباني عن القميص الثالث لفريقه، والذي سيخوض فيه المباراة الودية مساء اليوم أمام مانشستر سيتي، وفقًا لموندو ديبورتيفو.

على عكس الموسم الماضي، لن يكون القميص الثالث خاصا بمسابقة دوري أبطال أوروبا فقط، بل سيتم ارتداءه بالتناوب خارج ملعب كامب نو في الدوري وكأس الملك مع القميص الثاني

وتصدر إعلان القميص الجديد، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث ظهر بالقميص الثالث الذي تميز بدرجة لون ما بين الأبيض والرمادي.

La tercera equipación ya está aquííííííí 😍 pic.twitter.com/blQunDUXRu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 24, 2022

وجاء قميص برشلونة الاحتياطي الثالث، من صنع شركة نايكي العالمية باللون الأبيض الكامل مع ألون كتالونيا الأزرق والأحمر.

وظهر برشلونة لأول مرة بالقميص في مواجهة مانشستر سيتي الودية الخيرية لمكافحة مرض التصلب الجانبي الضموري والتي تلعب مساء الأربعاء على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”.

وتقام المباراة بهدف جمع أموال تذاكرها من أجل مصابي التصلب الجانبي الضموري، تحت رعاية خوان كارلوس أونزوي، حارس البرسا التاريخي والذي يعانى من المرض نفسه.