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فيديو.. بريطانية ضربت الحصان بلا رحمة فانقلبت حياتها رأسا على عقب

21 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2021 9:14 مساءً
المدرسة تصفح الحصان بلا رحمة

المدرسة تصفح الحصان بلا رحمة

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أثارت مدرسة بريطانية جدلا واسعا بعد أن رصدتها الكاميرا وهي تصفح وتركل حصانا، مما أثار غضبا داخل البلاد وخارجها خاصة بين مناصري حقوق الحيوان وقلب حياتها رأسا على عقب.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن المعلمة سارة مولدز فقدت وظيفتها بعد تداول شريط فيديو يظهر ركلها وصفعها للحصان.

وجاء قرار الفصل بعد تحقيق استمرار 6 أسابيع بإشراف رؤساء التعليم.

ووقعت الحادثة في مقاطعة ليسترشير، وسط إنجلترا، حيث صدرت شريط فيديو المدرسة البالغة من العمر (37 عاما) وهي توجه الصفعة تلو الأخرى للحصان، ووجهت له الركلات أيضا.

وفصل نادي “بوني”، الذي يعد أكبر منظمة شبابية للفروسية وتضم في صفوفها أكثر من 30 ألف عضو في بريطانيا، بإقصائها من مهمة قائدة فريق في النادي، لأن تصرفها “غير مقبول”.

ولقي تصرف المعلمة البريطانية تنديدا من طرف الجمعية لمنع القسوة على الحيوانات.

لكن الأمر الأكثر قسوة هو أن المدرسة تلقت تهديدات بالقتل وإساءات، مما دفعها إلى الانتقال إلى مكان سري.

وقد تبين ان المعلمة المفصولة تعمل قائدة فريق متطوعة في ناد محلي للخيول. وقد اعلنت ادارة النادي بدورها الاستغناء عن خدماتها.

وأكدت وكالة منع العنف على الحيوانات، التي قالت إن اللقطات كانت مزعجة حقًا، أنها بدأت تحقيقًا في الحادث بعد أن أثار الفيديو غضبًا على الإنترنت.

وليس واضحا بعد ما اذا كانت المعلمة مولدز ستواجه تهما جنائية.

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