الخميس 30 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 24 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. بلدة مكسيكية تدخل غينيس بأكبر طبق من صلصة "غواكامولي"

منذ 47 دقيقة
طبق صلصة "غواكامولي"

طبق صلصة "غواكامولي"

A A A
طباعة المقال

نجحت بلدة بيريبان في ولاية ميتشواكان الواقعة في غرب المكسيك، في دخول موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بإعداد أكبر طبق من صلصة “غواكامولي”.

وأعد هذا الطبق الضخم حوالي 300 رجل وامرأة في بيريبان، واستغرق الأمر 3 ساعات و30 دقيقة فقط للحصول على 4970 كيلوغراما (حوالي 5 أطنان) من الـ”غواكامولي”. وتم إعداد الطبق الضخم من 10 أطنان من الأفوكادو مع البصل والطماطم والفلفل والليمون والكزبرة.

ويعد ذلك الأمر جزءا من حدث “2022 Avocado Expo” الذي أقيم في بيريبان، وتم بث الحدث مباشرة إلى مسؤولي “غينيس” الذين لم يتمكنوا من الحضور، لكنهم أكدوا الرقم القياسي الجديد.

من جانبه، قال رئيس بلدية البلدة ألفريدو أرويو: “لقد حققنا هدفا صعبا يتمثل في جمع المطلوب لصنع أكثر من 4 أطنان من الـ”غواكامولي”، بالإضافة إلى التحضير، ويعد الانتهاء منه بهذه السرعة أمرا مذهلا”.

بالإضافة لذلك، علق رئيس اللجنة المنظمة للحدث مرسيدس سيرفانتس: “كانت النتيجة جيدة جدا، وتفوقت بيريبان على نفسها”.

وتفوقت بيريبان على الرقم القياسي السابق البالغ 3788 كيلوغراما، الذي أعده أكثر من 350 شخصا في بلدة تانسيتارو بالمكسيك في 6 أبريل 2018.

    المزيد من منوعات

    ياسر الشهراني
    نجاح الجراحة التي خضع لها لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني
    لاعب الوسط الإسباني جابي
    رقم قياسي.. لاعب الوسط الإسباني "جابي" يحتل المركز الثاني بعد بيليه!
    من مباراة فرنسا وأستراليا
    خطأ تحكيمي نادر... 12 لاعباً لأحد المنتخبات على أرض الملعب!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    خسر أكثر من مائة ألف دولار بسبب فوز المنتخب السعودي!
    ياسر الشهراني
    الكشف عن تفاصيل الإصابة الخطيرة لـ ياسر الشهراني
    شعار تطبيق واتساب
    خبر غير سار لمستخدمي الواتساب.. تحضروا للاشتراك الشهري!