الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
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فيديو.. بنزيما يثير الذعر في معسكر ريال مدريد

منذ ساعة واحدة
كريم بنزيما

كريم بنزيما

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أثار النجم الفرنسي، كريم بنزيما، الذعر داخل معسكر ريال مدريد، قبل يومين فقط من ملاقاة كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة ودية.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن المهاجم الفرنسي، خلال تدريبات فريقه، تلقى ضربة قوية ومؤلمة على قصبة الساق اليمنى نتيجة تدخل قوي من زميله فينيسيوس توبياس.

وتابع بنزيما التدريب حتى نهايته، لكن ظهرت عليه علامات الألم بشكل متكرر وتطلب الأمر تدخل الطاقم الطبي لعلاجه في مناسبتين مختلفتين.

في الوقت الحالي، لم يتغير وضع بنزيما وسيتم الاعتماد عليه في المباراة الودية القادمة ضد كلوب أمريكا، ومران الثلاثاء سيكون حاسما في هذا الأمر.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مباراته الودية الثانية ضد كلوب أمريكا، غدا الأربعاء

يذكر أن بنزيما غاب عن صفوف ريال مدريد في المباراة الودية الأولى للمرينغي أمام برشلونة الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز البلوغرانا 1-0 في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

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