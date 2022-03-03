فيديو.. تامر حسني يرد على شائعات طلاقه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للفنان المصري تامر حسني خلال حفله الأخير في الكويت، مع زوجته المغربية بسمة بوسيل.

وظهر تامر خلال المقطع أثناء أداء أغنية “ميحرمنيش منك” حيث غادر خشبة المسرح إلى مقاعد المتفرجين، وتحديدا الصف الأول منها.

وفاجأ حسني الجمهور بتقبيل رأس ثم يد زوجته، وسط آهات الإعجاب من الجمهور، ما اعتبره البعض ردا عمليا من الفنان المصري على الشائعات المتعلقة بانفصاله عن بوسيل.

من جانبها، نشرت بسمة بوسيل مؤخرا مجموعة صور من جلسة تصوير خضعت لها مع زوجها تامر حسني، وقد اعتبر كثيرون أن نشر بسمة للصور في هذا التوقيت جاء بمثابة رد على شائعة انفصالها عن تامر.

وكان تامر حسني، قد نشر الشهر الماضي عبر خاصية “الاستوري”، بحسابه الشخصي بتطبيق “أنستقرام”، صورة تجمعه بالمونتير عمرو عاكف، وعلق عليها قائلا: “استعد يا بطل للفيلم الجديد”.

ويحمل فيلم تامر حسني الجديد اسم “روميو”، ويعد التعاون الثاني بين تامر حسني وعمرو عاكف، بعد فيلم “مش أنا” الذي شاركت في بطولته الفنانة المعتزلة حلا شيحة.