الخميس 30 رجب 1443 ﻫ - 3 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. تامر حسني يرد على شائعات طلاقه

منذ 6 دقائق
تامر حسني وبسمة بوسيل

تامر حسني وبسمة بوسيل

A A A
طباعة المقال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للفنان المصري تامر حسني خلال حفله الأخير في الكويت، مع زوجته المغربية بسمة بوسيل.

وظهر تامر خلال المقطع أثناء أداء أغنية “ميحرمنيش منك” حيث غادر خشبة المسرح إلى مقاعد المتفرجين، وتحديدا الصف الأول منها.

وفاجأ حسني الجمهور بتقبيل رأس ثم يد زوجته، وسط آهات الإعجاب من الجمهور، ما اعتبره البعض ردا عمليا من الفنان المصري على الشائعات المتعلقة بانفصاله عن بوسيل.

من جانبها، نشرت بسمة بوسيل مؤخرا مجموعة صور من جلسة تصوير خضعت لها مع زوجها تامر حسني، وقد اعتبر كثيرون أن نشر بسمة للصور في هذا التوقيت جاء بمثابة رد على شائعة انفصالها عن تامر.

وكان تامر حسني، قد نشر الشهر الماضي عبر خاصية “الاستوري”، بحسابه الشخصي بتطبيق “أنستقرام”، صورة تجمعه بالمونتير عمرو عاكف، وعلق عليها قائلا: “استعد يا بطل للفيلم الجديد”.

ويحمل فيلم تامر حسني الجديد اسم “روميو”، ويعد التعاون الثاني بين تامر حسني وعمرو عاكف، بعد فيلم “مش أنا” الذي شاركت في بطولته الفنانة المعتزلة حلا شيحة.

    المزيد من منوعات

    نادي تشيلسي
    اسم كبير يدخل على خط صفقة شراء نادي تشيلسي
    القصص الحزينة تذكرنا بصعوبة الحياة
    ما سر انجذاب الناس للقصص الحزينة؟
    قط روسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    العقوبات تطال قطط روسيا.. حظر المشاركة والنقل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مروحية عسكرية روسية (أرشيفية)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بالفيديو.. لحظة إسقاط عدد من المروحيات الروسية فوق نهر دنيبرو قرب كييف
    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بايدن: بوتين أخطأ.. كان يعتقد أن “الناتو” لن يرد
    الدولار
    الدولار الأسود على حاله مجدداً