فيديو.. تامر حسني يفاجئ عروسا في حفل زفافها

في لفتة جميلة، حرص النجم المصري تامر حسني، على مفاجأة عروسا في حفل زفافها.

وفي أحدث فيديوهاته التي نشرها عبر حسابه الشخصي على تطبيق “أنستقرام” فاجأ الفنان تامر حسني عروسا في حفل زفافها بالاتفاق مع العريس على إحياء حفل زفافهما.

وعلق تامر حسني على الفيديو قائلا: “العريس العسل رزق، وهما في البداية اعتقدوا أن دا صوته وبعد كده قالتله دا صوت تامر ومتسجل من حفله وأنت بتهزر لحد ما دخلت، بجد أحلى محمد وأحلى نور، مليون مبروك وعقبال الجميع”.

واحتفل تامر حسني وفريق عمل فيلمه الجديد “بحبك” مؤخرا بانتهاء التصوير وانتشرت فيديوهات من الاحتفال ظهر فيها تامر حسني مع هنا الزاهد وهدى المفتي وهم يعلنون انتهاء التصوير بكلمة “فركش”.

ووجهت هنا الزاهد رسالة إلى تامر حسني قالت فيها: بحبك جدا من زمان وهو عارف ودا بالنسبة ليا حلم ويارب أكون قد المسؤولية، وأشكرك جدا على الفرصة”.

يذكر أن تامر حسني يخوض تجربة الإخراج لأول مرة في فيلم “بحبك” ومن المحتمل طرحه في موسم عيد الأضحى السينمائي.