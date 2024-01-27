فيديو.. تريند غريب على "تيك توك" يثير قلقاً في كوريا الجنوبية

حذرت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية من مخاطر انتشار تريند جديد وغريب على تيك توك يتعلق بطريقة قلي أعواد تنظيف الأسنان وأكلها.

وانتشرت مقاطع الفيديو المتعلقة بهذا التريند بين مشاهير الميديا بكوريا الجنوبية لأجل المشاهدات، مما دفع بكثير من الناس لتقليدهم.

وبمجرد عملية القلي، تصبح أعواد تنظيف الأسنان – المصنوعة من البطاطا الحلوة أو نشا الذرة – شبه البطاطا المقلية النحيفة، لكن بلون أخضر فاتح.

يشار إلى أن هذه الأنواع من أعواد الأسنان، التي يُنظر إليها على أنها صديقة للبيئة وقابلة للتحلل الحيوي، غالبًا ما تكون على طاولات المطاعم الكورية، ويمكن استخدامها أيضًا في تناول الأطعمة التي تؤكل عادة باليد.

وحظيت المقاطع التي تظهر أشخاصًا يتناولون تلك الأطعمة بآلاف الإعجابات والمشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قال بعضهم إنهم عمدوا إلى قليها بعد مزجها مع التوابل والجبنة السائلة.

وفي منشور على منصة “اكس”، أكدت وزارة الغذاء وسلامة الدواء الناس في كوريا الجنوبية، أنه “لم يتم التحقق من سلامة أعواد الأسنان من حيث صلاحيتها للأكل”. وأضافت الوزارة: “من فضلكم لا تأكلوها”.

ووفق وسائل الإعلام المحلية، يتم استخدام عنصر يسمى “السوربيتول” في صناعة تلك الأعواد، وعلى الرغم من أنه غير ضار عند تناوله بكميات صغيرة، فإنه يمكن أن يسبب القيء والإسهال وبعض الالتهابات، إذا تم استهلاكه بشكل مفرط.