الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
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فيديو.. تصديات حارس المغرب أمام إسبانيا في كأس العالم

منذ 6 دقائق
الحارس ياسين بونو

الحارس ياسين بونو

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حقق أسود الأطلس إنجازا تاريخيا غير مسبوقا بتأهلهم لدور الثمانية على حساب إسبانيا في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

ولعب الحارس المغربي ياسين بونو دور البطولة في ليلة التأهل التاريخية.

بونو نجح في الصمود أمام المنتخب الإسباني على مدار 4 أشواط، لتنتهي المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

واتجه الفريقان بعدها لعلامة الجزاء، للاحتكام لركلات الترجيح، التي ابتسمت للمنتخب المغربي بفوزه 3-0.

ياسين بونو كان عنصر الحسم في ليلة تأهل المغرب بعد تصديه لركلتي ترجيح، فيما أهدر بابلو سارابيا واحدة بتسديدها في القائم.

وينتظر أسود الأطلس المتأهل من مباراة البرتغال وسويسرا، مساء الثلاثاء، في دور الـ8.

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