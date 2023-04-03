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فيديو.. تصرف طريفة من "رانييري" لأجل صديقه الصائم "سفيان امرابط"!

منذ 12 دقيقة
سفيان امرابط

سفيان امرابط

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فاجأ لاعب فيورنتينا الإيطالي لوكا رانييري جمهور فريقه بفعل طريف على أرض الملعب نال الكثير من الإشادة، لإفساح المجال أمام زميله في الفريق “سفيان امرابط” لتناول الإفطار.

وقد رصدت عدسات المصورين لحظة سقوط رانييري، طالباً تلقي العلاج، لمنح امرابط وقتاً يكفيه لتناول شيء يفطر عليه ويشرب الماء، خلال المباراة التي جمعتهم بفريق إنتر ميلان ضمن الأسبوع الـ٢٨ من الدوري الإيطالي.

الطريف أن رانييري في الحقيقة لم يتلقَ أي إصابة لكنه سقط لوحده على أرضية الملعب وطلب تدخل الطاقم الطبي وبالتزامن مع ذلك وثقت إحدى الكاميرات النجم المغربي وهو يلتهم موزة بسرعة ويشرب الماء قبل استئناف اللعب

ونال رانييري عبارات إشادة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اصطنع الإصابة ومنح زميله أمرابط فرصة الإفطار خاصة وأن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لم يطلب من الحكام إيقاف المباريات من أجل السماح للاعبين الصائمين بكسر صيامهم

وقال معلقون على منصة تويتر إن اللاعب الإيطالي، البالغ من العمر ٢٣ عاماً أبدى أخلاقاً عالية واحتراماً كبيراً لزميله الصائم على الرغم من أن المباراة كانت توشك على الانتهاء.

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