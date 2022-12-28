فيديو.. تصريحات مثيرة للفنانة يسرا حول "البيكيني"

عبرت الفنانة يسرا عن استيائها من مواقع التواصل الاجتماعي وعن الشهرة وتأثيرها على الفنانين وخصوصياتهم.

وخلال لقائها في برنامج ABtalks، مع الإعلامي أنس بوخش قالت يسرا إن الشهرة ليست لكل الناس مضيفة “الجمهور يحكم على الفنان طيلة الوقت ويتخذون مظهر الملائكة ونصبح في نظرهم مجرد شياطين دون معرفة التفاصيل وهذا أسوأ ما في مواقع التواصل الاجتماعي لذا أكرهها لأنك لن تستطيع إرضاء الجميع””

وأضافت يسرا ” الجمهور يغزو حياتنا لدرجة انني أتخفى خلف القناع كي لا يتعرف علي أحد وفي ذلك الوقت أكون منهكة لدرجة لا تمكنني من الابتسام لسنا سعداء طوال الوقت”.

وتابعت يسرا” نتلقى الآن انتقادات أكثر مما تلقينا منذ 30 أو 40 عاما مضت ففي السابق لم ينتقدنا أحد بسبب ارتداء البكيني وكنا نتمتع بحرية وخصوصية قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي”.

واستكملت يسرا “كان لدينا وقتنا الخاص ولم يقتحم أحد خصوصياتنا بدأت أعاني من هذا الأمر مؤخرا، لدرجة أنني أرى الناس يصورونني وأنا اتناول الطعام وينشرون الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أود أن أقول لهم اتركوني وشأني”.

وعبرت يسرا عن استيائها ممن يقتصون حديثها وينشرون ما يحلو لهم منه مشيرة إلى أن هذا يتنافى تماما مع آداب السلوك والأخلاقيات.

واختتمت يسرا، ” في النهاية أنا اخترت الشهرة ولابد أن أتحمل عيوبها ولا ألوم أحد؛ لأني احب وأحترم ما أقدمه”.

من ناحية أخرى، تواصل الفنانة يسرا التحضير لمسلسل “حمد الله على السلامة” الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب المنتجة للمسلسل فيديو من تحضيرات العمل الذي ظهر فيه يسرا وشيماء سيف ومايان السيد وعنبة.