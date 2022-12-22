الخميس 28 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 22 ديسمبر 2022 |
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فيديو.. تونسية تعلن الزواج من رجلين وتتعهد بالعدل بينهما

منذ 14 ثانية
عقد الزواج - تعبيرية

عقد الزواج - تعبيرية

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أعلنت تونسية أنها ستتزوج من رجلين، وأن حفل الزواج سيكون في 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تونسية تدعى “الحاجة سندس”، أعلنت أنها ستكون أول سيدة تونسية تتزوج من رجلين في آن واحد.

@sondesf1

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♬ son original – الحاجة سندس sondesf1

ونشرت “الحاجة سندس” على حسباها بمنصة “تيك توك”، مقطعا أولا أعلنت من خلاله عن ما ترغب في فعله خلال الفترة المقبلة حيث قالت: “بش نكون أول تونسية تعرس بزوز (اثنين) رجال، بما أن القانون التونسي يكفل لي أن أتزوج زوز رجال ويمنع تعدد الزوجات للرجال، ويسمح بتعدد الأزواج بالنسبة للنساء”.

وأضافت: لذلك قررنا وزوز أشخاص أخرين نعرسوا، وهما موافقين، وقررنا نعقد القران في ديسمبر”.

وتقول في الفيديو: “نسأل أصحابي وأحبابي بيش يحضروا، وبذلك سأكون أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في الوقت نفسه، أنا سعيدة”.

كما نشرت “الحاجة سندس” مقطعا ثانيا على “تيك توك”، ظهرت وهي تعلق على مقولة “اعدل بينهم”، وذكرت في الفيديو: “ما تخافش عزيزي، العدل موجود، أنا أعرف ما لي وما عليه، وهما يعرفوا ما ليهم وما عليهم، لذا ما تخافيش عليهم عزيزة قلبي، سأضع زوج في عين، وزوج في عين الأخرى.

وتابعة قائلة: “حتى الآن ما بعرف المطالب، لكن سيكونان موجودين معي في فيديو لاحق يحكوا عن قرارانا مع المحامي بن صالحة، سيكون شاهد على صداقنا، والزوج الثالث والرابع”.

@sondesf1

Réponse à @nawalbenejmi3 #foryoupagee #confiente #forte #fypシ #forte

♬ son original – الحاجة سندس sondesf1

وكان المحامي التونسي منير بن صالحة، قد قال في تصريح عبر إذاعة “IFM” يوم 17 ديسمبر إن المرأة التي تتزوج بأكثر من رجل لا تعاقب قانونا.

وصرح بن صالحة بأن “القانون يقول تعدد الزوجات ممنوع ولم يتحدث عن تعدد الأزواج”، وأضاف أنه لا يوجد نص قانوني يعاقب المرأة على تعدد الأزواج.

وأكد بن صالحة أن هذا الأمر يعد “ثغرة قانونية”، مشيرا إلى أن المشرع بإمكانه إضافة كلمة “الأزواج” وينص على منع تعدد الزوجات والأزواج، وليس تعدد الزوجات فقط.

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