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فيديو جديد لمحمد رمضان يثير جدلا واسعا في السعودية

4 - نوفمبر - 2021
محمد رمضان

محمد رمضان

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أثار الفنان المصري محمد رمضان ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر بإطلالته الأخيرة في حفله الذي أقيم ضمن فعاليات “موسم الرياض 2021”.

وظهر رمضان بقميص مفتوح متعدد الألوان، يظهره بصدر عار، مع بنطلون أسود، قدم خلالها أغنيته الشهيرة “إنساي”.

كما أطل على جمهوره بلوك مختلف، وهو يضع العقال السعودي على رأسه خلال تأديته أغنية “الملك”، نسقه مع قطعة قماش باللون البنفسجي حاول من خلالها تغطية جزء من جسده العاري، معتمدا بنطلون جينز.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع إطلالتي محمد رمضان، معتبرين أنه قد أخل بالاتفاق الذي وقعه مع نقابة المهن الموسيقية في مصر عقب تعهده بعدم ظهوره عاري الصدر على المسرح، واتهموه بالغرور كونه ظهر جالسا على كرسي كأنه من ملوك الأساطير، فضلا عن المجسم الذهبي الخاص به الذي يظهر في بداية الحفل.

في حين قال آخرون إن تعهد محمد رمضان بعدم ظهوره عاريا على المسرح كان في الحفلات التي تقام داخل مصر، وليس خارجها أو عبر مقاطع الفيديو، لذلك ظهوره بهذه الطريقة في موسم الرياض لا يعتبر إخلالا بالاتفاق.

وكان الفنان المصري قد وقع مؤخرا تعهدا لنقابة المهن الموسيقية بالالتزام بسلوكيات الفن المصري.

 

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