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فيديو.. جنازة مهيبة في أمريكا والميت "كلب"

30 - أكتوبر - 2021
ولاية أوهايو

كلب الراعي الألماني

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شارك الكلاب البشر بكثير من نواحي الحياة ومنها جهاز الشرطة، حيث استخدمت الكلاب البوليسية للكشف عن المخدرات والممنوعات، كما وصلت أهميتها إلى استخدامها في الحروب للكشف عن الألغام وحتى للكشف عن الأمراض الخطيرة وآخرها وليس أخيرها كورونا.

وشهدت مقاطعة ساندوسكي بولاية أوهايو الأمريكي الأمريكية، جنازة مهيبة شاركت بها قوات من الشرطة، لتشييع كلب، لقى مصرعه بشكل مفاجئ.

وتم تكريم بروتوس، وهو كلب بوليسي من نوع “الراعي الألماني” في مقاطعة ساندوسكي، بجنازة بعد وفاته المفاجئة يوم الخميس بسبب مشاكل صحية غير متوقعة، حيث امتدت خدمته لسبع سنوات تفانى بها في عمله.

ولطالما استأنس الإنسان الكلب كصديق وفي، فمنذ فجر البشرية، استعمل الإنسان الكلاب لرعاية المواشي وحراسة المنزل، وتطور دور هذه الحيوانات مع تطور البشر.

واكتشفت الحفريات والآثار أن الإنسان استأنس الكلاب منذ ما يقارب 15000 سنة.

فارتقت الكلاب من الحراسة خارج البيت إلى الرفقة داخل البيت وحتى وصلت المرحلة ببعض المجتمعات بالتباهي بنوع الكلب المقتنى، لا بل أنه في بعض البلدان نظمت مسابقات جمال لأجمل كلب.

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