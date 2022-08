فيديو.. جنازة مهيبة في أمريكا والميت "كلب"

شارك الكلاب البشر بكثير من نواحي الحياة ومنها جهاز الشرطة، حيث استخدمت الكلاب البوليسية للكشف عن المخدرات والممنوعات، كما وصلت أهميتها إلى استخدامها في الحروب للكشف عن الألغام وحتى للكشف عن الأمراض الخطيرة وآخرها وليس أخيرها كورونا.

وشهدت مقاطعة ساندوسكي بولاية أوهايو الأمريكي الأمريكية، جنازة مهيبة شاركت بها قوات من الشرطة، لتشييع كلب، لقى مصرعه بشكل مفاجئ.

وتم تكريم بروتوس، وهو كلب بوليسي من نوع “الراعي الألماني” في مقاطعة ساندوسكي، بجنازة بعد وفاته المفاجئة يوم الخميس بسبب مشاكل صحية غير متوقعة، حيث امتدت خدمته لسبع سنوات تفانى بها في عمله.

