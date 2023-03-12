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فيديو.. حارس اشبيلية بونو يتعرض لإصابة خطيرة

منذ 55 دقيقة
لحظة إصابة الحارس بونو

لحظة إصابة الحارس بونو

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تعرض الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، لإصابة بالغة أثناء خوضه مباراة فريقه إشبيلية ضد ألميريا ،الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأصيب الحارس المغربي في الدقيقة 36، بعد اصطدامه بمدافع ألميريا سرديان بابيتش قبل أن يسقط فوق زميله أليكس تيليس.

وبدت إصابة بونو خطيرة حيث تلقى الإسعافات الأولية في الملعب قبل أن يتم نقله على محفة إلى خارج المستطيل الأخضر.

ووضع الأطباء دعامة لرقبة الحارس البالغ عمره 31 عاما، ونُقل إلى المستشفى للخضوع لفحوصات كإجراء احترازي.

وقال إشبيلية إن بونو شعر بدوار لكنه في حالة مستقرة.

وشارك الصربي ماركو دميتروفيتش بدلا من بونو، ونجح الفريق الأندلسي في قلب تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1.

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