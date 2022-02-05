فيديو.. حارس مغربي يسجل في مرماه بطريقة غريبة

كثيرة هي الأهداف الغريبة التي شاهدناها في مختلف مباريات كرة القدم، وآخرها عندما سجل حارس مرمى فريق مغربي في الدوري الأول هدفا غريبا في مرماه بعد خطأ فادح.

شهدت مباراة فريق سريع واد زم وحسنية أكادير في الجولة الـ16 من الدوري الاحترافي المغربي هدفا غريبا سجله حارس سريع واد زم في مرماه في الدقيقة الـ 80 من المباراة.

وكان سريع واد زم هو الفريق المستضيف وخاسرا بنتيجة 0/1، وفي الدقيقة الـ 80 وصلت الكرة للحارس المهدي أويا حارس سريع واد زم، ولأنه أعتقد أن الكرة وصلته من زميله المدافع فقد حاول عدم إمساكها بيديه وفضل إبعادها بعيدا لكنه أسكنها المرمى بتسديدة قوية وسط ذهول زملائه.

وخسر سريع واد زم نتيجة المباراة 0/2 أمام حسنية أغادير ليبقى في المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب الدوري الاحترافي المغربي برصيد 10 نقاط معقدا وضعيته في صراع البقاء فيما ارتقى حسنية أغادير إلى المركز الـ14 برصيد 15 نقطة على بعد نقطة من مراكز الهبوط.

وطرد حكم المباراة اللاعبين جمال الشماخ وكريم آيت محمد من حسنية أكادير في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، كما طرد مروان لوداني من سريع وادي زم.

وعادت عجلة الدوري الاحترافي المغربي للدوران مجددا بعد إقصاء المنتخب المغربي من ربع نهائي كأس أمم أفريقيا في الكاميرون أمام المنتخب المصري، وكان قد توقف لمدة تزيد عن شهر رغم وجود لاعب واحد من أندية الدوري الاحترافي المغربي برفقة المنتخب المغربي وهو رضا التكناوتي حارس الوداد البيضاوي.

ويتصدر الوداد البيضاوي جدول ترتيب الدوري الاحترافي المغربي بعد نهاية مرحلة الذهاب برصيد 35 نقطة بفارق 6 نقاط عن منافسه التقليدي الرجاء البيضاوي الذي يملك 29 نقطة، فيما يحتل الدفاع الحسني الجديدي المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وفاز خلال الجولة على أولمبيك أسفي 1/0.