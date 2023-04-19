فيديو.. حركة لا أخلاقية من رونالدو قد تنهي رحلته بالدوري السعودي!

أطلقت جماهير نادي الهلال أهزوجة “ميسي .. ميسي”، كنوع من الاستفزاز للبرتغالي كريستيانو رونالدو خلال المباراة التي خسرها فريقه النصر أمام الهلال الثلاثاء، في الدوري السعودي.

وخسر الهلال على يد النصر بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

لكن الأمر غير المتوقع كان الرد “غير الأخلاقي” لرونالدو، على جمهور الهلال، عقب نهاية مباراة ديربي الرياض، بسبب هتاف “ميسي”.

ولم يقدم رونالدو المستوى المأمول منه في مباراة ديربي الرياض، حيث لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وأثناء خروج رونالدو من أرض الملعب، قامت جماهير نادي الهلال بالهتاف في المدرجات “ميسي .. ميسي”، في محاولة لإثارة غضبه عقب المباراة.

ولم يمر رد رونالدو بهدوء بعد أن التقطت الجماهير حركة اللاعب، ليلاقي موجة غضب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

#الهلال_النصر لست متابعة للشأن الرياضي حتى ولو استفز جمهور الهلال #رونالدو

لم يوفّق في الرد عليهم السلوك الصادر من #رونالدو يعتبر جريمة

فعل فاضح علني وهي من الجرائم المستوجبة

للتوقيف ، والإبعاد ( الترحيل ) إذا وقعت من أجنبي لذا سنتقدم بعريضة للنيابة العامة بهذا الشأن pic.twitter.com/qnyDJZJKS0 — Prof. Nouf Bint Ahmed (@NoufPoet) April 18, 2023

وانتقد المتابعون حركة رونالدو، كما أشار البعض إلى أنه أساء لتاريخه أولا وأهميته كلاعب محترف وللبلد الذي يقيم فيه والأيام الفضيلة التي يعيشها المسلمون مع نهاية شهر رمضان.

وأثار المغردون حالة مشابهة مع الحسن كيتا محترف ‎الاتحاد قبل 14 عاما حينما تم طرده ومنع الأندية من التعاقد معه، بعد ما بدر من تصرفات غير أخلاقية باستخدام يديه في حركات مخلة بالآداب إلى جانب قيامه بالبصق تجاه مساعد الحكم الثاني المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال والتي أقيمت بين ناديي الاتحاد والشباب على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وتسأل البعض إن كان سيطبق القرار نفسه على رونالد، حرصا على سمعة الدوري السعودي.