الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
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فيديو حصد آلاف المشاهدات.. تصرف مفاجئ لطفل مع حارس مرمى بعد خسارة فريقه!

منذ 35 دقيقة
حارس مرمى فريق "ديفينسا خوستيكا"

حارس مرمى فريق "ديفينسا خوستيكا"

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فاجأ طفل يعتقد أنه في الثانية عشرة من عمره، حارس مرمى فريق “ديفينسا خوستيكا”، عقب خسارته أمام فريق “بوكا جونيورز” في الدوري الأرجنتيني، بتصرف أذهل الجمهور وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول لحطة مؤثرة جداً، عندما ركض طفل إلى أرض الملعب لتعزية حارس مرمى المصاب بالإحباط، فقام الطفل باحتضانه معرباً له عن دعمه، في مشهد لاقى دعماً جماهيرياً واسعاً.

وبعد العناق الطويل، استعاد حارس المرمى قوته ووقف بمساعدة الطفل، ثم سارا سويا نحو حافة منطقة الجزاء، وانضم إليهما أحد اللاعبين لمواساته، وسط هتافات الجمهور الحارة.

وأثار مقطع الفيديو تعاطف رواد الإنترنت، وأدّى إلى كسب الطفل شعبية كبيرة بعد انتشاره على نطاقٍ واسع.

وقد أشاد العديد من مشجعي كرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي بهذه اللفتة الراقية، وعلقت إحدى المتابعات “هذا أمر جيد جدًا بحيث لا يمكن تصديقه”.، وقال آخر “في يوم من الأيام سيكون ذلك الطفل مديرًا متميزًا”.

 

 

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