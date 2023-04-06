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فيديو حصد ملايين المشاهدات.. قطة تلهو وإمام يتعامل بلطف

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 6 - أبريل - 2023 8:47 مساءً
الإمام والقارئ الجزائري وليد مهساس

الإمام والقارئ الجزائري وليد مهساس

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فاجأت قطة لطيفة إمام أحد مساجد ولاية برج بوعريريج الجزائرية بقفزها على ثوبه وصعودها على كتفه خلال إمامته للمصلين في صلاة التراويح .

ووثق الإمام والقارئ الجزائري وليد مهساس عبر صفحته في ” فيسبوك” اللحظة التي حظيت بتفاعل واسع، والتي تظهر كيف دخلت قطة المحراب وصعدت على كتفه بطريقة بدت وكأنها تداعبه خلال إمامته الناس في صلاة التراويح بمسجد أبو بكر الصديق.

وتفاعل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع مقطع الفيديو، حيث لفتهم تصرف القطة، وكذلك التصرف المحبوب واللطيف من الإمام مع القطة خلال أدائه للصلاة.

وأعاد ناشطون ومنصات عربية عديدة نشر مقطع الفيديو، وأشادوا بتصرف الإمام وهدوئه، وعلّق أحدهم بالقول “الكل في حضرة الله آمن”، وحصل المقطع على ملايين المشاهدات في الجزائر والعالم.

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