الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
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فيديو خطير.. سرقوا أكثر من 2 مليون دولار بخمسين ثانية فقط!!

منذ 7 دقائق
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تمكن مجموعة من اللصوص في حي برونكس بولاية نيويورك الأمريكية من سرقة كميات من الذهب والمجوهرات قدرت قيمتها بحوالي 2.15 مليون دولار.

ونشرت شبكة إيه بي سي نيوز الإخبارية، مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، يوثق عملية السطو، والتي تمت بوقت قياسي بلغ 50 ثانية فقط.

واستخدم فيه اللصوص مطرقة لتسهيل مهمة الاستيلاء على المجوهرات خلال أقل من دقيقة.

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن كاميرات المراقبة رصدت قيام أحد الأشخاص باقتحام المتجر بمساعدة 3 آخرين واستخدام مطرقة لتحطيم أماكن عرض المجوهرات والاستيلاء عليها ثم المغادرة بعدما وضعوا المجوهرات داخل حقائب خاصة بهم.

ونشرت شرطة نيويورك مقطع فيديو قالت إنه يرصد الحادث وأن الأشخاص الذين يظهرون به مطلوبون للعدالة.

 

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