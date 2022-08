فيديو خطير.. سرقوا أكثر من 2 مليون دولار بخمسين ثانية فقط!!

تمكن مجموعة من اللصوص في حي برونكس بولاية نيويورك الأمريكية من سرقة كميات من الذهب والمجوهرات قدرت قيمتها بحوالي 2.15 مليون دولار.

ونشرت شبكة إيه بي سي نيوز الإخبارية، مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، يوثق عملية السطو، والتي تمت بوقت قياسي بلغ 50 ثانية فقط.

واستخدم فيه اللصوص مطرقة لتسهيل مهمة الاستيلاء على المجوهرات خلال أقل من دقيقة.

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن كاميرات المراقبة رصدت قيام أحد الأشخاص باقتحام المتجر بمساعدة 3 آخرين واستخدام مطرقة لتحطيم أماكن عرض المجوهرات والاستيلاء عليها ثم المغادرة بعدما وضعوا المجوهرات داخل حقائب خاصة بهم.

ونشرت شرطة نيويورك مقطع فيديو قالت إنه يرصد الحادث وأن الأشخاص الذين يظهرون به مطلوبون للعدالة.

Police in New York City say it took a group of thieves less than 50 seconds to steal more than $2 million worth of jewelry from a store in the Bronx.

Authorities are asking for the public's help identifying the suspects. https://t.co/cOFYmSOtFR pic.twitter.com/C3EgD3Dve7

— ABC News (@ABC) August 8, 2022