فيديو رائع.. هدف عجيب ونادر من مسافة 65 متراً!

أبهر مدافع نادي Real Salt Lake الأميركي Aaron Herrera “أرون هيريرا”، مشجعي فريقه بهدف عجيب وصفه المعلقون بأنه أكثر من رائع، وذلك خلال المباراة التي جمعت النادي الأمريكي مع نادي Atlas المكسيكي.

الهدف النادر جاء خلال مباراة ودية جمعت الناديين، وفيها مرر أحد لاعبي الدفاع في “سولت ليك” الكرة إلى زميله Aaron Herrera فانتهزها هيريرا فرصة حين لاحظ في الدقيقة 17 من المباراة، أن جوزيه هيرنانديز حارس مرمى “أطلس” كان بعيدا بعض الشيء عن مرماه.

ثم أسرع هيريرا وجهّز الكرة بقدميه، وأطلقها كما القذيفة الصاروخية نحو هدف الخصم، من مسافة 70 ياردة، تعادل 64 مترا، فمضت ودخلت في زاويته هدفا أثار جنون الجماهير والمشاهدين، وفق ما يظهر بالفيديو المعروض، وهو فيديو انتشر سريعا واكتظت به مواقع التواصل الاجتماعي.

لعب هيريرا ثلاث سنوات في كرة القدم الجامعية في جامعة نيو مكسيكو بين عامي 2015 و 2017 ، وسجل 7 أهداف وسجل 8 تمريرات حاسمة في 54 مباراة.

كما لعب أيضًا مع فريق الدوري الإنجليزي الممتاز إف سي توكسون في عامي 2016 و 2017.

وقع هيريرا كلاعب محلي مع ريال سولت ليك من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقد تم اختيار هيريرا في القائمة النهائية المكونة من 20 لاعباً في الولايات المتحدة تحت 23 سنة لبطولة CONCACAF للرجال في التصفيات الأولمبية لعام 2020 في مارس 2021.