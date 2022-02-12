فيديو.. راغب علامة يتحدث عن "مؤامرة كورونا"

قال الفنان اللبناني، راغب علامة، إنه ما زال عند رأيه بأن فيروس “كورونا المستجد هو مؤامرة على ‏العالم”.‏

وقال في تصريحات لبرنامج “حبر سري”، المذاع على فضائية “القاهرة والناس”، إنه تأثر مثل باقي الناس مما دار على مواقع التواصل الاجتماعي من أن السبب من خلف جائحة “كوفيد-19” هو تخفيض عدد الناس في الكرة الأرضية.

واعتبر علامة أن “طريقة إدارة فيروس “كورونا” في العالم ليست مضبوطة، وهناك حرب في اللقاحات، وهي مؤامرة موجودة، وكان خائف من التطعيم باللقاح في البداية”.

وواصل راغب علامة أن “فيروس “كورونا” مؤامرة من صنيعة الأشرار حول العالم من الذين قتلوا ملايين الأطفال ويتموهم، وبالتالي فإن كورونا شيء بسيط بالنسبة لهم”.

ولفت إلى أن “هناك ناس من الممكن أن تصنع هذه الفيروسات”.

وقال راغب علامة في الجزء الثاني من لقائه مع برنامج “حبر سري”، أمس الجمعة: “هل كان هناك أحد يصدق أن يأتوا الأشرار ويصنعوا لنا كورونا”.

يشار إلى أن راغب علامة تلقى اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد، في شهر مارس/ آذار الماضي، في دولة الإمارات التي يقيم فيها برفقة أسرته.

وسبق لراغب علامة أن أعلن عن مخاوفه بشأن لقاح “كورونا” بسبب تشكيكه بفاعليته التي وصلت بحسب الشركات المصنعة له لأكثر من 90 في المئة، لكنه تراجع وخالف قراره في مقطع فيديو له، قال فيه: “كل يوم عن يوم عم يتطور موضوع لقاح كورونا”.