الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. راغب علامة يتحدث عن "مؤامرة كورونا"

12 - فبراير - 2022
"السوبر ستار" راغب علامة

"السوبر ستار" راغب علامة

A A A
طباعة المقال

قال الفنان اللبناني، راغب علامة، إنه ما زال عند رأيه بأن فيروس “كورونا المستجد هو مؤامرة على ‏العالم”.‏

وقال في تصريحات لبرنامج “حبر سري”، المذاع على فضائية “القاهرة والناس”، إنه تأثر مثل باقي الناس مما دار على مواقع التواصل الاجتماعي من أن السبب من خلف جائحة “كوفيد-19” هو تخفيض عدد الناس في الكرة الأرضية.

واعتبر علامة أن “طريقة إدارة فيروس “كورونا” في العالم ليست مضبوطة، وهناك حرب في اللقاحات، وهي مؤامرة موجودة، وكان خائف من التطعيم باللقاح في البداية”.

وواصل راغب علامة أن “فيروس “كورونا” مؤامرة من صنيعة الأشرار حول العالم من الذين قتلوا ملايين الأطفال ويتموهم، وبالتالي فإن كورونا شيء بسيط بالنسبة لهم”.

ولفت إلى أن “هناك ناس من الممكن أن تصنع هذه الفيروسات”.

وقال راغب علامة في الجزء الثاني من لقائه مع برنامج “حبر سري”، أمس الجمعة: “هل كان هناك أحد يصدق أن يأتوا الأشرار ويصنعوا لنا كورونا”.

يشار إلى أن راغب علامة تلقى اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد، في شهر مارس/ آذار الماضي، في دولة الإمارات التي يقيم فيها برفقة أسرته.
وسبق لراغب علامة أن أعلن عن مخاوفه بشأن لقاح “كورونا” بسبب تشكيكه بفاعليته التي وصلت بحسب الشركات المصنعة له لأكثر من 90 في المئة، لكنه تراجع وخالف قراره في مقطع فيديو له، قال فيه: “كل يوم عن يوم عم يتطور موضوع لقاح كورونا”.

    المزيد من منوعات

    روبرت ليفاندوفسكي
    مدير بايرن ميونخ: ليفاندوفسكي يستحق استقبالًا إيجابيًا
    شعار نادي ميلان
    ضربة موجعة لنادي ميلان
    دي يونغ
    ليفربول يسعى الى خطف دي يونغ بعرض مغرٍ

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    إصابات كورونا حول العالم تبدأ بالانخفاض بعد أكثر من عامين على بدء الجائحة
    وأخيراً.. منظمة الصحة العالمية تزفّ أنباء سارة عن "كورونا"