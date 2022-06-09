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فيديو.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في الجيم

9 - يونيو - 2022
رانيا يوسف

رانيا يوسف

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نشرت الممثلة المصرية رانيا يوسف، الخميس، مقطع فيديو لها في الجيم على حسابها بمنصة انستغرام،والذي لاقى تفاعلاً كبيراً بين المتابعين على المنصة.

وشاركت رانيا يوسف (48 عاماً) متابعيها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على أنستغرام.

رانيا يوسف في الجيم

وظهرت رانيا يوسف في الجيم وهي تمارس بعض التمارين الرياضية، وأرفقت الفيديو بتعليق: “الألم الذي تشعر به اليوم هو القوة التي تشعر بها غداً”.

ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً بين متابعي رانيا يوسف، الذين علقّوا “عاش يا رانيا”، “العمر مجرد رقم في قاموس رانيا يوسف”.

فيديو رانيا يوسف

وتحرص رانيا يوسف على مشاركة يومياتها مع جمهورها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وعادة ما تنشر جلسات التصوير وكواليس من أعمالها الفنيّة.

ويعرض للممثلة المصرية حالياً الجزء الخامس من مسلسل “الآنسة فرح”، على قناة mbc 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، كما تُعرض الحلقة قبلها بـ24 ساعة على منصة شاهد vip.

المسلسل من بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء، معالجة درامية عمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.

 

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