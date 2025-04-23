فيديو.. رد صادم لـ"محمد رمضان" بعد أزمة ملابسه الأخيرة

بعد موجة الانتقادات التي حصلت مع الفنان المصري محمد رمضان على أزمة ملابسه في حفل “كوتشيلا” الذي أقيم قبل أيام بالولايات المتحدة الأميركية.

أخيرا قرر رمضان الرد، بحيث نشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قال فيه إنه تعمد تأخير الرد على واقعة الملابس بسبب تركيزه الشديد في الحفل الثاني الذي أقيم على مسرح “كوتشيلا”.

وأكد أنه يحمل اسمه واسم بلاده في الحفل، وكذلك اسم جمهوره الذي يدعمه منذ اليوم الأول لظهوره، وبعدها تطرق للحديث عن الجمهور قائلا “جمهوري اللي حافظني وكبرت قدام عينه.. عارف إن محمد رمضان عمره ما لبس واحدة ست لا في فيلم ولا في مسلسل.. مع كامل احترامي للفنانين اللي عملوها.. جمهوري اللي حافظني عارف إن محمد رمضان لبس حلق في فيلم وكليب ولكن في الحقيقة عمره ما لبس حلق ولا عمره هيلبس حلق”.

وأوضح رمضان بعدها أن جمهوره يعلم أن الملابس التي ظهر بها في الحفل الأول، لا يقصد بها الشكل الذي تم ترجمته على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كان الغرض من تلك الملابس هو الظهور بمظهر فرعوني، موجها الشكر لمصممة الملابس، وتوقع أنها ربما لم تملك عملات معدنية كافية، وهو ما جعل الزي يبدو قصيرا بعض الشيء.

وفي النهاية وجه جملة صادمة قال فيها إن “محمد رمضان الذي يعرفه الجمهور، لا يرتدي ملابس نسائية داخلية، بل يقوم بفكها فقط”.