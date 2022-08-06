فيديو.. ريم البارودي تثير إعجاب الجمهور بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة ريم الباردوي جمهورها ومتابعيها، لقطات من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت البارودي في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بإطلالة جريئة وهي ترتدي جاكيت بدلة كلاسيكية باللون الأخضر وشورت بنفس اللون، ونسقت معه بادي أبيض كان عاريًا من منطقة البطن، وكوتشي أبيض.

وفاجأت البارودي متابعيها بإحداث تغيير ملفت في تسريحة شعرها، حيث تخلت عن روتين إطلالة شعرها الناعم لتتجه إلى تسريحة الشعر الكيرلي وصبغه باللون الأشقر، وعلقت على الفيديو قائلة: “قريباً كافر مجلة The buzz”.

وظهرت ريم البارودي بشكل مختلف تماما عما اعتاده منها متابعيها، وقررت التخلى عن ملامحها البسيطة وألوان مكياجها الهادئة، لتظهر بلوك مكياج ثقيل، ويعد ذلك جراءة منها، ولكنه كشف عن كثير من جمالها وأناقتها.

وحظيت صور البارودي بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حاصدة إعجاب الآلاف.

الفنانة المصرية ريم البارودي عادة ما تنشر صورا بإطلالات جريئة ومختلفة تثير الجدل، ومؤخرا ظهرت وهي تستمتع بأجواء الصيف على أحد شواطئ الساحل الشمالي مرتدية “مايوه موف” وقبعة بيضاء ونظارة شمسية.

وتحرص ريم على الظهور دائما بمظهر أنيق ومميز، واعتادت على تنوع إطلالتها ما بين الفساتين السوارية الطويلة والقصيرة والكاجوال، ولذا كان ظهورها بالمايوه لافتا وعرضها لانتقادات من جانب الجمهور.

وكانت ريم البارودي، أعلنت في أوقات سابقة، أنها تعيش قصة حب وأنها رغم كونها ليست “محظوظة في الحب” إلا أنها على استعداد لخوض التجربة.

وكانت قد عاشت قصة حب وخطوبة مع الفنان أحمد سعد، إلا أن العلاقة لم تدم طويلا وأعلنا الانفصال عام 2016.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي مسلسل “نقل عام” الذي طرح في يناير/كانون الثاني الماضي، بطولة محمود حميدة، وسوسن بدر، ودينا، وأحمد صيام، ونيكول سابا، وميرهان حسين، ومحسن محيي الدين، ونهلة سلامة، ومن إخراج عادل أديب.