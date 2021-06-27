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فيديو.. زوجان يدخلان غينيس بـ"أكبر فارق طول"

27 - يونيو - 2021

زوجان يدخلان غينيس بأكبر فارق طول

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تمكن زوجان من الممكلة المتحدة من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر فارق طول بين زوجين في العالم، حيث وصل إلى 56.8 سنتيمتر.

وعرض الحساب الرسمي للموسوعة على موقع “أنستقرام” مقطع فيديو يظهر الزوجين جيمس وكلوي لوستد، من ويلز بالمملكة المتحدة.

ويظهر في الفيديو فارق الطول الكبير بين الزوجين، حيث يبلغ طول الزوج جيمس 109.3 سنتيمتر، فيما يبلغ طول الزوجة كلوي 166.1 سنتيمتر، أي أن الزوجة تفوق زوجها طولا بمقدار 56.8 سنتيمتر.

ويظهر الزوجان في مقطع الفيديو في غاية السعادة والتفاهم رغم فارق الطول بينهما، وهو الفارق الذي لم يمنع جيمس من مشاركة زوجته في الأعمال المنزلية.

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