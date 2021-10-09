فيديو.. سميرة سعيد تكشف اسم الملحن الأكثر تأثيرا في حياتها

كشفت المطربة المغربية سميرة سعيد، عن الملحن الأكثر تأثيرا في حياتها الفنية.

وقالت سعيد خلال لقاء هاتفي مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج “التاسعة” عبر قناة مصر الأولى، أن الملحن الراحل بليغ حمدي هو الأكثر تأثيرا في حياتها.

وتقابل الثنائي الفني في المغرب، أثناء تواجد حمدي مع العندليب الأسمر في حفل غنائي بالقصر الملكي حيث تنبأ لسميرة، وكانت في الثانية عشر من العمر، بمستقبل فني باهر، كما نقلت شبكة “سبق”.

وتفاجأت سميرة سعيد بعرض البرنامج لنسخة نادرة من أغنية “كتر الكلام” بصوت بليغ حمدي، وأوضحت أن هذه الأغنية من أول الأعمال التي جمعتها بالراحل بليغ حمدي، وطلبت الحصول عليها، مؤكدة أنها تعتبرها هدية غالية بسبب تقديرها الشديد للملحن الراحل.

وكشفت سميرة عن أنها تابعت تعاونها الفني مع الملحن حمدي في أبو ظبي، حيث جمعهما برنامج تلفزيوني ضم عددا من المطربين أمثال ليلى مراد، سوزان عطية، محمد ثروت وتوفيق فريد، وكلهم غنوا من ألحان بليغ حمدي، وهناك أعادت تسجيل 30 أغنية من أشهر ألحانه من أبرزها أغنية “بنلف” لوردة.

واعتبرت سميرة نفسها محظوظة لتعاونها مع الملحن الراحل، وعبرت عن فخرها بأرشيفها الغنائي الذي ضم العديد من ألحانه مشيرة أنها ترغب بإعادة تقديم بعض الأغاني التي لم تحظى بفرصة الانتشار مثل “البحر حبيبي” و”ماليش عنوان”.

وأكدت سميرة أن بليغ حمدي أعجب بموهبتها وعدم تقليدها لأداء وردة عند غنائها أغنية “بنلف”، كما أنه كان يحب الاستماع إليها وهي تغني أغنية “أنساك دا كلام” لأم كلثوم.