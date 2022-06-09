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فيديو.. شاكيرا في إطلالة غير متوقعة بعد أيام من الانفصال عن بيكيه

منذ 23 ثانية
شاكيرا

شاكيرا

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ظهرت المغنية الكولومبية شاكيرا بإطلالة مبهجة وجريئة، بعد أيام من إعلان الانفصال عن لاعب برشلونة بيكيه.

ونشرت شاكيرا عبر حسابها الشخصي بتطبيق “أنستقرام” مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص بجانب نجوم يشاركون في برنامجها الجديد Dancing With Myself نيك جوناس، وليزا كوشي.

وكانت شاكيرا وصلت مع بيكيه بصورة منفصلة إلى مطار برشلونة، بعدما التقيا سويا في التشيك في عطلة نهاية الأسبوع، لتشجيع ابنهما الأكبر”ميلان” البالغ من العمر 9 سنوات.

يذكر أن بيكيه وشاكيرا، أعلنا خبر انفصالها في بيان رسمي السبت الماضي، وطالبا خلال البيان الجمهور باحترام الخصوصية.

وأحدث الانفصال، ضجة واسعة في وسائل الإعلام العالمية، بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء تبلغ من العمر 20 عاما.

وبعد ساعات من انتشار الخبر، نفت مصادر قريبة من اللاعب الشائعة، مؤكدة أنه غادر منزله وانتقل للعيش بمفرده منذ أكثر من 3 أشهر، بسبب تدهور علاقة الشريكين على مر السنين، وليس بسبب الخيانة.

 

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