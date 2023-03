فيديو.. شاهد أحد أسرع الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي

سجل فيليب بيلينج لاعب بورنموث أحد أسرع الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليمنح فريقه التقدم بشكل مفاجئ أمام أرسنال المتصدر (السبت 4-3-2023).

وشن بورنموث المتعثر هجمة سريعة بعد ركلة البداية ووصلت الكرة من الجانب الأيمن إلى بيلينج داخل المنطقة ليهز الشباك من مدى قريب.

وأعلنت شركة أوبتا، شريكة رابطة الدوري في تقديم البيانات والإحصاءات، أن الهدف جاء بعد مرور 9.11 ثانية من البداية، ليصبح ثاني أسرع هدف في حقبة الدوري الممتاز.

وكان أسرع هدف في تاريخ الدوري الممتاز بواسطة شون لونج لاعب ساوثامبتون بعد مرور 7.69 ثانية في شباك واتفورد عام 2019.

