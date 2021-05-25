الأربعاء 14 شوال 1442 ﻫ - 26 مايو 2021 |
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فيديو.. شاهد الفخ الذي وقع فيه “نيمار”!

منذ 6 ساعات
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا

النجم البرازيلي نيمار

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فشل النجم البرازيلي نيمار، في تسجيل هدف من ضربة جزاء، بعدما قام حارس نادي بريست، غوتيير لارسونور، بتصرف غريب خلال تصديه لركلة نيمار.

ففي المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، سنحت لسان جيرمان فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 18، بعدما تحصل على ركلة جزاء، لكن نيمار أهدرها بغرابة متأثر بخداع حارس بريست له.

وخلال تنفيذ الركلة، وقف الحارس بالقرب من القائم الأيمن وأشار بيده إلى نيمار بتسديد الكرة في الجهة اليسرى المفتوحة، لكن النجم البرازيلي سدد الكرة برعونة، لتمر بجوار القائم الأيسر.

وانتهت المباراة بفوز سان جيرمان بهدفين دون رد، لكن هذا الانتصار لم يكن كافيا للفريق الباريسي، حيث خسر لقب الدوري الفرنسي لصالح ليل الذي حقق ما كان مطلوبا منه وهو الفوز على أنجيه (2-1) في المرحلة الأخيرة بغض النظر عن نتيجة سان جيرمان أمام بريست.

 

 

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